Em fase de recuperação, Everton Costa trabalha na academia no Vasco

Parecia apenas mais um dia de treinamento forte dos jogadores do Vasco no CFZ antes de partida contra o ABC pela Série B. No entanto, a quarta-feira foi agraciada também com o retorno de Everton Costa às atividades no clube cruzmaltino após seis meses. O atacante, que havia dado uma pausa em sua carreira por causa de uma arritmia cardíaca, fez coleta de sangue e uma atividade leve na academia do centro de treinamento.

Além de Everton Costa, que ainda não teve o seu retorno ao futebol profissional confirmado, outra novidade no treino foi a volta de Douglas Silva, recuperado de torção no tornozelo direito e que já voltou a participar do coletivo comandado por Joel Santana.

Carlos Cesar, que também volta de lesão após ser substituído em partida contra o Paraná, começou o treino entre os reservas. Porém, no andar da atividade, Joel Santana entregou o colete de titular ao lateral, na vaga de Lorran. O time que mais trabalhou no coletivo entre os titulares foi: Martín Silva, Diego Renan, Luan, Rafael Vaz (Anderson Salles) e Lorran (Carlos César); Guiñazu, Aranda (Fabrício), Pedro Ken (Thalles) e Douglas; Maxi Rodriguez e Kleber.

Com 56 pontos, o Vasco ocupa a terceira colocação da Série B e ainda luta para garantir vaga e voltar ao Brasileirão do ano que vem. Para isso, o time comandado por Joel Santana enfrenta o ABC, no próximo sábado, em seu retorno ao Maracanã, após a final do Campeonato Carioca deste ano, em que os cruzmaltinos amargaram o vice contra o Flamengo.