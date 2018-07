Em fase de recuperação, Wesley aparece em treino do Palmeiras

SÃO PAULO - A principal novidade no treino desta terça-feira no Palmeiras foi a presença do volante Wesley, que começou a dar os primeiros passos no gramado. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em abril, pouco depois de estrear e ainda está em fase de recuperação do ferimento. Ele só deve retornar na próxima temporada.

Depois da derrota para os reservas do Corinthians no Brasileirão, o elenco do Palmeiras ganhou um dia de folga. O retorno às atividades aconteceu nesta terça-feira à tarde, na Academia de Futebol, quando os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo.

Os jogadores que não pegaram o Corinthians, porém, treinaram forte no gramado do centro de treinamento, por mais de uma hora. Dentre eles não estavam o volante Marcos Assunção, que se recupera de lesão, e o meia Valdivia, que foi liberado para visitar a família no Chile e retorna a São Paulo nesta quarta-feira.

FOCO

O gerente de futebol César Sampaio concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e opinou que o Palmeiras deve priorizar a Copa do Brasil apesar da situação ruim no Brasileirão, competição na qual o time alviverde é o penúltimo colocado, sem vitórias após seis rodadas.

"Ainda não conversei com a comissão técnica, mas penso que devemos priorizar a Copa do Brasil. São dois jogos para buscarmos o título. Não podemos correr riscos de perder atletas na decisão", afirmou o dirigente. "Não dá para negar que a situação preocupa. É inadmissível um time como o Palmeiras não ter vencido em seis rodadas. Mas posso dizer que ainda dá para administrar."

Atualizada às 20:50