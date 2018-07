Em fase final de recuperação, Rooney será reavaliado

O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, afirmou nesta quarta-feira que o atacante Wayne Rooney está na fase final de sua recuperação física e será reavaliado nesta quinta para saber se está pronto para voltar a jogar.

O jogador, que estava treinando nos Estados Unidos para se recuperar de uma lesão no tornozelo, que o manteve fora de ação por três semanas, está de volta à Inglaterra e já participou de um treinamento nesta quarta. No entanto, Ferguson disse que ainda não sabe quando ele terá condições de atuar normalmente.

Ainda de acordo com o treinador, Rooney "foi bem" nos trabalhos em Oregon, nos Estados Unidos, mas precisa ser visto no campo de treinamento. Recentemente, Ferguson foi um dos principais responsáveis por convencer o atacante a permanecer no Manchester United. Em meio a escândalos sobre sua vida pessoal, o jogador chegou a manifestar seu desejo de deixar a equipe, mas acabou renovando seu contrato.