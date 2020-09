Em fase ruim no Brasileiro, Grêmio busca dar resposta para amenizar turbulência

Em seu pior momento na temporada, o Grêmio teve pouco tempo para lamentar os últimos tropeços no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos na competição, a equipe gaúcha busca reagir diante do Atlético-GO, neste domingo, às 19 horas, em Goiânia. O duelo é válido pela oitava rodada.

Tido em mais uma temporada como um dos postulantes ao título, o Grêmio vem derrapando no campeonato. Só venceu uma vez, a partida de estreia diante do Fluminense. Depois, acumulou quatro empates seguidos até ser derrotado em casa para o Sport na última quinta-feira. O revés deixou o clima tumultuado e manteve a equipe na parte de baixo da tabela, com sete pontos.

Apesar do discurso confiante de que acredita que sua equipe vai voltar a vencer e jogar bem, e de ter dito que gostou do que viu contra o então lanterna da competição, o técnico Renato Gaúcho está insatisfeito e já avisou que fará mudanças na equipe. A maioria das alterações deve ser do meio para frente.

Matheus Henrique caiu de rendimento, Jean Pyerre, cujo pai está internado com covid-19, não vive grande fase, e Alisson têm produzido pouco. É improvável que o trio siga entre os titulares.

Mas o que menos tem agradado é Thiago Neves. O meia recebeu uma oportunidade como titular na última partida e não correspondeu. Depois, foi muito criticado pelos torcedores e o clube decidiu rescindir o contrato do meia após apenas 14 jogos. Em suas redes sociais, o jogador disse que a notícia o pegou de surpresa e se mostrou chateado com o rompimento do vínculo.

Renato Gaúcho tem que encontrar no elenco alternativas para fazer a performance da equipe melhorar. Isaque, Luiz Fernando, Robinho, Everton são as principais opções. A tendência é de que dois deles sejam escalados contra o Atlético-GO. Everton já foi titular e não decepcionou. Robinho saiu do banco e deu o passe para Pepê marcar o único gol no revés para o Sport.

Para piorar, Pepê deve ser desfalque. O atacante sentiu novamente um incômodo na coxa esquerda na rodada anterior e a tendência é de que não jogue. Um dos poucos que vêm mostrando poder de decisão, o jovem já havia ficado fora do segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho em razão do mesmo problema. Maicon, também com dores musculares, deve seguir fora.