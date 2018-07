Em fases semelhantes, Vasco e Fluminense fazem clássico em busca de reconstrução

Após atuações para serem esquecidas na primeira parte da atual temporada, Vasco e Fluminense iniciam o segundo semestre procurando se reconstruir. O primeiro capítulo da história que ambos querem escrever com vitórias será nesta quinta-feira, às 20 horas, quando os rivais carioca se enfrentam no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira após o recesso da Copa do Mundo da Rússia.

+ Giovanni Augusto prega respeito ao Fluminense, mas garante busca por vitória

+ Marcelo Oliveira admite que ainda busca um meio-campista no Fluminense

Os dois querem esquecer o que fizeram no primeiro semestre. Afinal, não venceram o Estadual e começaram mal o Brasileirão, no qual as equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação e mais perto da zona de rebaixamento do que em relação ao pelotão da frente.

Vasco e Fluminense também estão fora da Copa do Brasil. O clube tricolor caiu precocemente, ainda na terceira fase, e o time cruzmaltino parou nas oitavas de final, na última segunda-feira, quando venceu o Bahia por 2 a 0, mas não avançou em razão da derrota por 3 a 0 no jogo de ida, em Salvador.

Na competição por contos corridos, a dupla oscilou entre atuações que chegaram a empolgar a torcida e partidas frustrantes, como as últimas duas derrotas de cada um. Antes da pausa do torneio, o Fluminense foi superado pelo Santos, em casa, por 1 a 0, e o Vasco levou 3 a 1 do Internacional, em Porto Alegre.

O time cruzmaltino e o tricolor foram às compras nesta pausa das competições para reforçar os criticados elencos. No Vasco, chegaram o zagueiro Oswaldo Henriquez, o lateral-direito Lenon e o atacante Maxi López. Os dois primeiros já estão regularizados e podem estrear, mas não devem ser titulares. O atacante argentino, que veio como o principal reforço do time no ano, ainda vai demorar a entrar em campo.

"Uma vitória seria muito importante, ainda mais em um clássico. Não será fácil, o Flu é forte, fez bons jogos contra nós. Temos que ir respeitando, mas a responsabilidade é toda nossa. Estamos em casa com o apoio do nosso torcedor", disse Giovanni Augusto, um dos titulares no meio de campo.

A tendência é que o time vascaíno seja parecido com o que venceu o Bahia na última segunda-feira. Inicialmente punido pela suspensão no clássico contra o Flamengo, na sexta rodada, o zagueiro Breno está liberado para o duelo, visto que o Vasco conseguiu efeito suspensivo e formará zaga com o jovem Ricardo.

As únicas mudanças devem ocorrer nas laterais. A maior dúvida é na direita. Rafael Galhardo foi vetado por conta de um traumatismo craniano leve. Lenon seria o substituto natural, mas ele sofre com dores musculares na coxa direita. Assim, o zagueiro Luiz Ricardo deve ser improvisado no setor. Na esquerda, Ramon tem um desconforto na coxa direita e dará lugar a Henrique.

O Fluminense também mudou bastante, a começar pelo técnico Marcelo Oliveira, que substitui Abel Braga. Na linha vieram o zagueiro Digão e os atacantes Luciano e Junior Dutra. Para a posição também deve chegar Everaldo, destaque do São Bento na Série B. Em compensação, a equipe tricolor perdeu os zagueiros Luan Peres e Nathan Ribeiro, além do volante Douglas.

Ainda sem sua regularização, Luciano está fora do clássico. Ao contrário de Digão, que reedita parceria com Gum na zaga. Sem Douglas, que se transferiu para o Corinthians, Marcelo Oliveira indicou que escalará Jodi no meio com Richard, Jadson e Sornoza. No ataque, Marcos Junior volta de lesão e reassume o seu lugar ao lado do jovem Pedro, artilheiro da equipe no torneio, com seis gols.

A grande mudança está no esquema tático. Marcelo Oliveira não repetirá o 3-5-2 adotado por Abel Braga e vai armar a equipe no 4-4-2. O veterano Gum quer a vitória para que a torcida volte a confiar no time, independente do esquema com o qual o Fluminense jogará. "Quem tem que passar confiança ao torcedor somos nós. Não adianta confiar se a gente não corresponder em campo. Caímos de produção nos últimos jogos, tivemos erros, mais que acertos. Precisamos demonstrar ao torcedor que eles podem confiar, essa é a resposta que precisamos dar ao nosso torcedor", disse o defensor.