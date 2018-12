Em férias, elenco do Santos ainda tem 4 jogadores no departamento médico

A temporada 2018 chegou ao fim para o Santos com a derrota por 2 a 1 para o Sport, domingo, na Ilha do Retiro, mas alguns jogadores têm problemas a resolver. Nesta terça-feira, o clube comunicou que quatro atletas ainda se recuperam de lesões, entre eles o volante Guilherme Nunes, que se contundiu na rodada final do Campeonato Brasileiro.

O Santos esclareceu que o meio-campista sofreu uma trauma no tornozelo direito. Mas a preocupação com a possibilidade de fratura não existe mais, com o volante, assim, apenas tratando os sintomas.

Guilherme Nunes pouco foi aproveitado pelo Santos em 2018, tendo entrado em campo cinco vezes. E nas duas últimas partidas, se lesionou logo no começo. Foi assim no revés para o América Mineiro por 2 a 1, em 18 de novembro, quando deixou a equipe com apenas nove minutos. E também no confronto com o Sport, em que foi substituído aos 22 minutos.

Além disso, o departamento médico do Santos ainda não sabe qual é a gravidade da lesão de Vladimir. O goleiro iria receber uma chance de Cuca na rodada final do Brasileirão, mas contundiu o ombro direito às véspera do confronto com o Sport e precisará realizar exames para determinar o tratamento a que será submetido.

O Santos também apontou que outros dois jogadores, que já vinham desfalcando o time, continuam em tratamento. São os casos do zagueiro Lucas Veríssimo, em tratamento de lesão no ligamento cruzado posterior direito, e do atacante Bruno Henrique, que contundiu o lesão no joelho direito.

Décimo colocado no Brasileirão, o Santos assegurou vaga na Copa Sul-Americana de 2019. A equipe, que ainda não sabe quem será o substituto de Cuca, vai se reapresentar em 2 de janeiro. A estreia do time no Campeonato Paulista vai ser contra a Ferroviária, como mandante, sendo que a data-base da primeira rodada da competição é o dia 20 de janeiro.