Em festa do título, Barça lembra vítimas de terremoto A celebração do elenco do Barcelona com a sua torcida, na comemoração do título espanhol conquistado na quarta-feira, em Valência, foi marcada nesta sexta não apenas pelo clima de festa, mas também por uma homenagem do clube às vítimas do terremoto que atingiu a cidade espanhola de Lorca, também na quarta-feira, deixando nove mortos.