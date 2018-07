Em festa, Patrícia Amorim aposta em Flamengo na Libertadores

RIO - O Flamengo iniciou na noite de segunda-feira as comemorações pelo seu 116.º aniversário, completado nesta terça, com uma festa na Lapa, no Rio de Janeiro. Apesar do clima festivo, ninguém esqueceu o Campeonato Brasileiro, no qual a equipe está na sexta colocação, com 55 pontos, mesmo número do Botafogo, mas fora da zona de classificação para a Copa Libertadores.

O Flamengo deixou o G-5 ao ser derrotado pelo Coritiba por 2 a 0, no último domingo. Mesmo com o resultado negativo, a presidente do clube, Patrícia Amorim, demonstrou confiança na classificação para o torneio continental.

"Estamos celebrando essa data e é importante eternizar esses momentos. Buscamos manter viva essa paixão que é o Flamengo. Celebramos não só com gols. Vamos celebrar o que o Fla representa para cada um de nós. Estamos confiantes na classificação para a Libertadores e não vamos desanimar. Eu espero ver os torcedores alegres como estão aqui, hoje [segunda]", declarou a dirigente.

O resultado não atrapalhou o clima de festa, que contou com a participação de alguns dos principais nomes do samba brasileiro, como Arlindo Cruz, Diogo Nogueira, Neguinho da Beija-Flor, Moacyr Luz, entre outros. Nesta terça-feira, as celebrações continuam com diversos eventos na sede do clube, na Gávea.