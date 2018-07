Em fim de contrato com a Ponte Preta, William assina com time do Qatar

SÃO PAULO - Rebaixada no Campeonato Brasileiro e vice-campeã da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta começou a sofrer com a perda de jogadores. Nesta segunda-feira, o atacante William, de 29 anos, assinou contrato até dezembro de 2014 com Al Khor, do Qatar. Como seu acordo com a equipe campineira ia até o fim deste ano, o jogador saiu sem custos.

Em sua conta oficial no Twitter, o centroavante, com passagens pelo Santos, Grêmio e Avaí, postou foto de sua apresentação em seu novo clube. "Boa tarde, Deus continua realizando sonhos. Hoje assinei um contrato de um ano com o Al Khor do Qatar", escreveu William em sua página nas redes sociais.

Mesmo que tenha sido artilheiro do Campeonato Paulista, com 13 gols, e principal goleador da equipe alvinegra no Brasileiro, com 14 tentos, o centroavante terminou o ano em baixa. Sem marcar desde o dia 9 de outubro, quando fez o primeiro dos dois da Ponte contra o Atlético-MG, o jogador perdeu lugar na equipe para Leonardo e foi reserva na Copa Sul-Americana. No total, William marcou 29 gols em 2013.

William é apenas mais um dos jogadores que deixaram a Ponte Preta neste fim de ano. Além do camisa 9, Fellipe Bastos e Leonardo retornaram ao Vasco da Gama, assim como os meias Elias e Adailton, que voltaram ao Atlético-PR e Vitória, respectivamente. Quem também deixou a equipe foi o tecnico Jorginho. Com a queda para a Série B, o orçamento do clube será reduzido em torno de 70%.