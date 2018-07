Em final do sub-17, Corinthians volta ao Pacaembu

O Corinthians vai reencontrar sua velha casa nesta terça-feira, às 19 horas. Sucesso de público no futebol profissional e na base, o clube alvinegro está vendendo ingressos para a final da Copa do Brasil Sub-17, contra o Sport. O jogo será no Pacaembu, palco deixado de lado pelo time desde a abertura do Itaquerão, em 2014.

Este ano, o Corinthians esteve no Pacaembu como mandante apenas para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando perdeu o título para o Flamengo nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. O jogo atraiu quase 30 mil pagantes.

Com o Parque São Jorge em condições ruins e devido aos altos custos de operação do Itaquerão, o Corinthians tem utilizado o Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, como casa das suas categorias de base.

Os jogos importantes, entretanto, têm servido inclusive para oferecer boas rendas ao clube. Na final do Paulista Sub-20 do ano passado, 11.856 pagantes assistiram ao título contra o Santos no Itaquerão. Já a semifinal da Copinha contra o Cruzeiro, também em Itaquera, atraiu 26 mil pagantes e uma renda de mais de R$ 700 mil.

Como houve empate em 2 a 2 na partida de ida da final da Copa do Brasil Sub-17, o Corinthians precisa de uma vitória na noite desta terça no Pacaembu. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Os ingressos custam de R$ 10 a R$ 20.