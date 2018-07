Em final mineira da Copa do Brasil, São Paulo entra na torcida

Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram quase 500 vezes na história, mas pela primeira vez disputam uma final da Copa do Brasil, que só havia sido decidida antes entre dois times do mesmo estado em 2006, com Vasco e Flamengo. Por isso, o duelo entre os rivais promete mexer ainda mais com os nervos dos torcedores, os de Minas e os mineiros que estão fora de casa. A primeira partida da decisão inédita acontece nesta quarta-feira, às 22h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, reduto de atleticanos.

Do lado do Cruzeiro, o clima é de expectativa, já que o clube pode se tornar o maior vencedor da competição, com cinco títulos, e ainda conseguir na temporada a tríplice coroa. Para os atleticanos, a possível conquista gravará, pela primeira vez, o nome do time na taça da Copa do Brasil. Com tudo isso em jogo, nem os 580 quilômetros que separam São Paulo de Belo Horizonte impedem torcedores das duas equipes de entrar no clima da decisão, mesmo estando na capital paulista.

Desde 2001, um grupo de atleticanos se reúne para assistir aos jogos do time em São Paulo, quase com o mesmo fervor do Horto. A torcida, batizada de GaloSampa, já adotou vários bares como ponto de encontro, mas há sete anos acompanha o Atlético no Bar do Parque, localizado no Bairro Perdizes, zona oeste da cidade. O reduto alvinegro será tomado pelos atleticanos nesta quarta. Quem estiver de azul não entra. "Vamos levar mais uma taça no Mineirão", garante Marcos Silva, um dos membros mais antigos, que ressalta que é proibido cantar o placar no grupo das partidas.

Da mesma forma, em uma clássico de uma decisão estadual, há 5 anos, que amigos cruzeirenses formaram a torcida Sampa Azul. Em jogos importantes do Cruzeiro, os torcedores chegam a invadir a rua Tabapuã, no Itaim Bibi, onde fica o restaurante Matriz Mineira, ponto de encontro do grupo. "Encontramos essa turma e mandamos boas energias para o nosso time. Aqui é o nosso Mineirão", comenta Bernardo Duca, um dos criadores da torcida.

Nos dois redutos, o clima lembra mesmo o de um estádio. Como na antiga geral, uma turma assiste aos jogos de pé, inquieta e puxando os cantos do time, enquanto os mais tranquilos preferem as cadeiras. "A gente poderia ver os jogos em casa, mas aqui temos a atmosfera de torcida", diz Eduardo Mano, um dos organizadores dos encontros da Sampa Azul.

Mesmo sem saber, essas duas turmas trouxeram para São Paulo a rivalidade mineira. E quando uma das equipes é campeã, a comemoração é intensa. Os atleticanos, famosos pela fé no que muitos consideram improvável, apostam nas promessas mais inusitadas. "No ano passado, teve até gente que saiu sem roupa pelas ruas", conta Marcos Silva. Os cruzeirenses prometem repetir a festa da conquista do Brasileiro de 2013. "Ano passado, teve foguetório e carreata", lembra o cruzeirense Geraldo Henrique Torres. Nesta decisão, inédita de Copa do Brasil, a rivalidade vai deixar o título ainda mais especial. E nem precisa dizer que as duas torcidas são iguais em um ponto: não abrem mão do bom tempero mineiro.