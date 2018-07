Em Florianópolis, Atlético-PR começa a cumprir punição

FLORIANÓPOLIS - Punido com a perda de nove mandos de campo - cinco deles a serem cumpridos a pelo menos 100 quilômetros de Curitiba e outros quatro com portões fechados - devido à grande briga dos seus torcedores com outros do Vasco, em Joinville, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, o Atlético-PR faz seu primeiro jogo na edição deste ano da competição em Florianópolis, contra o Grêmio. O jogo será no Estádio Orlando Scarpelli, neste domingo, às 16 horas.

Dentro de campo, o time rubro-negro também tem problemas. Após a eliminação da Libertadores ainda na primeira fase, a torcida questionou a permanência do técnico espanhol Miguel Angel Portugal. Durante a semana, a diretoria atleticana dispensou seis jogadores, entres eles Adriano, o Imperador, e o espanhol Fran Merida.

O Atlético-PR realizou bela campanha no Brasileirão do ano passado, no qual terminou em terceiro lugar e brigou pelo vice-campeonato até a última rodada. Na Libertadores, porém, decepcionou ao sofrer derrotas consecutivas nas últimas partidas de seu grupo e dar adeus à competição continental.