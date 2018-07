Em Florianópolis, Atlético-PR visita o Avaí para acalmar ânimos nos bastidores

Uma vitória contribuiria para amenizar os posts do presidente Mario Celso Petraglia, escritos na última quarta-feira, na comunidade do Facebook "Canto das Torcidas". Para defender-se das críticas, o dirigente atacou duramente os torcedores do clube. "Todo o crescimento, toda a transformação havida nestes 20 anos no Furacão aconteceu sem nenhuma, absoluta e material ajuda da torcida", escreveu. "O nosso patrimônio vale hoje um bilhão de reais e foi construído sem um mísero tostão da torcida", emendou.

O dirigente havia sido cobrado por promessas de campanha não cumpridas, como a formação de times campeões e a conclusão do complexo Arena Copa e Arena Olímpica até março de 2014. No entanto, ele minimizou seus problemas e disparou. "A única parte não correspondida até este momento, tenho dúvidas se será um dia, está justamente na nossa torcida, a que está devendo, a que não vai aos jogos, a que não se associa, a que exige tudo e pouco ajuda. Querem bons times, ingressos dados a qualquer preço e não têm nenhum compromisso com a sua paixão", completou.

O técnico Milton Mendes evitou se meter na discussão fora de campo e tratou de montar a equipe para a partida. Ele confirmou a presença do jovem Bruno Mota no meio de campo e a ausência do atacante Cléo, que continua no departamento médico e deve retornar apenas na próxima rodada. Crysan continua como seu substituto.

O treinador ainda não contará com o meia colombiano Daniel Hernández, contratado junto ao Once Caldas. O jogador está no CT do Caju há duas semanas e aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) para poder estrear com a camisa rubro-negra.