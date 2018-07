Em Florianópolis, Avaí enfrenta o Grêmio de olho no G4 do Brasileirão O Avaí recebe o Grêmio neste sábado, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela nona rodada, de olho no G4 do Campeonato Brasileiro. O time catarinense vem de dois empates, ocupa a 10.ª colocação na tabela de classificação com 12 pontos e está apenas a dois do quarto colocado, o Atlético Mineiro.