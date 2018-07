Em Florianópolis, Avaí recebe a Ponte Preta para sair da zona de rebaixamento O Avaí recebe a Ponte Preta neste sábado, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na busca desesperada da vitória para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Faltam duas rodadas para o término da competição e o time catarinense ocupa o 17.º lugar com 38 pontos, a dois do Figueirense, o 16.º e primeira equipe fora da lista da degola.