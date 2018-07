Em Fortaleza, Ceará faz 1 a 0 no Sport e vence pela primeira vez no Brasileirão

A pausa para a Copa do Mundo da Rússia parece ter feito bem ao Ceará. Nesta quarta-feira, o time cearense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Sport por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, na abertura da 13.ª rodada.

A última vitória alvinegra havia sido no dia 8 de abril sobre o Fortaleza, na final do Campeonato Cearense. De lá para cá, foram 16 partidas. O gol marcado por Arthur não tira o Ceará, que chegou aos oito pontos, da lanterna da competição.

+ TEMPO REAL: Ceará 1 x 0 Sport

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Leia mais notícias do Campeonato Brasileiro

O Sport está em situação bem mais tranquila - pelo menos no que diz respeito à tabela de classificação. Com salários atrasados, o time pernambucano estacionou nos 19 pontos e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores.

Apesar da partida ser realizada em Fortaleza, quem pareceu estar em casa no primeiro tempo foi o Sport, já que o Ceará adotou uma postura para jogar no contra-ataque. Mesmo tendo mais posse de bola, o time pernambucano chegou poucas vezes com perigo ao gol defendido pelo goleiro Éverson.

A melhor delas foi em chute de longa distância do volante Fellipe Bastos. O goleiro alvinegro espalmou para escanteio com as pontas dos dedos. Já Magrão não fez nenhuma defesa, o que irritou os torcedores do Ceará presentes no estádio Presidente Vargas.

Com Arthur no lugar de Éder Luis, o Ceará voltou com outra postura do intervalo e abriu o placar aos oito minutos. Felipe Azevedo cruzou da esquerda e o atacante apareceu nas costas da zaga para cabecear no canto esquerdo baixo de Magrão.

A partida ficou aberta e os dois times criaram boas chances. Aos 23 minutos, Luiz Otávio furou e a bola sobrou para Andrigo finalizar cruzado. Éverson desviou com as pontas dos dedos. O Ceará recuou demais nos minutos finais, mas conseguiu segurar a primeira vitória para alívio de torcedores, jogadores e comissão técnica.

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira contra o Internacional, às 20 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, enquanto que o Sport recebe o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Os jogos serão válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 0 SPORT

CEARÁ - Éverson; Arnaldo, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Richardson (Valdo), Fabinho, Juninho e Reina (Eduardo Brock); Éder Luís (Arthur) e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

SPORT - Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ernando (Max) e Sander; Fellipe Bastos, Gabriel e Michel Bastos; Rogério, Marlone (Andrigo) e Rafael Marques (Carlos Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Arthur, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA - R$ 99.236,00.

PÚBLICO - 14.558 pagantes (15.197 no total).

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).