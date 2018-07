Em Fortaleza, Dilma inaugura o primeiro estádio da Copa de 2014

O primeiro estádio da Copa do Mundo de 2014 foi inaugurado neste domingo, em Fortaleza. A presidente Dilma Rousseff foi a responsável por dar (duas vezes, para os fotógrafos) o pontapé inicial no centro do gramado do Castelão, usando a Cafusa, bola da Copa das Confederações. Também estiveram presentes, entre outras autoridades, o governador do Ceará, Cid Gomes, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo.

"Muitos diziam que não éramos capazes de construir e entregar com a qualidade internacional desse Castelão. Pois hoje começamos a mostrar que somos capazes e a obra está aí", disse Dilma, no seu discurso.

A presidente aproveitou para parabenizar o Corinthians pelo título mundial, destacando a força do País no futebol. "Nós inauguramos hoje, 16 de dezembro, e fazemos isso num momento especial. Momento de esforço, de sorte e de vitória, quando o Corinthians se sagra campeão mundial interclubes. Esse fato, independente de qualquer outro, mostra que o Brasil é capaz das duas coisas. Ganhar nos campos e construir um estádio dessa categoria", disse ela.

Antes dos discursos no palco que recebeu depois o show do cantor Fagner, a presidente cortou a fita que simbolicamente representa a conclusão da obra no estádio de Fortaleza e destacou que o Brasil entregará também os outros 11 estádios da Copa. "Esse é o momento em que o Brasil fica diante do mundo e diz: vamos cumprir nosso compromisso, e esse compromisso está aqui de pé. Eu estarei em todas as inaugurações das cidades-sedes da Copa", disse ela.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, participou apenas por meio de vídeo, no qual parabenizava os brasileiros. "É um dia especial para a Fifa, um marco alcançado na preparação para os eventos na terra dos pentacampeões. O povo de Fortaleza é conhecido pela paixão pelo futebol", disse ele.

A primeira partida oficial do Castelão, porém, será apenas em 27 de janeiro, quando acontecerá uma rodada dupla da Copa do Nordeste, com jogos do Ceará e do Fortaleza, contra Bahia e Sport, respectivamente.