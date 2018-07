Em Fortaleza, Felipão busca repetir feito de 2002

FORTALEZA - As duas últimas vezes que o Brasil jogou em Fortaleza foi há 11 anos. A equipe comandada pelo próprio Felipão jogou em março de 2002 contra a então Iugoslávia (hoje Sérvia), na reabertura do Castelão, depois de o Estádio ter sido fechado em 2000 para reforma. A equipe voltaria a jogar na capital cearense em agosto do mesmo ano.

À época do primeiro jogo, imprensa e torcida questionavam o futebol apresentado pela equipe que depois ficaria conhecida como a “família Scolari”. No aeroporto Pinto Martins, os cearenses, como em boa parte do País, pediam a convocação de Romário.

VOLTA DO FENÔMENO

Aquela partida de março foi a primeira de Ronaldo sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O Fenômeno jogou por 30 minutos. A seleção venceu os iugoslavos por 1 a 0, gol de Luizão, naquele que seria o último jogo dos futuros pentacampeões em território brasileiro antes da viagem para a Ásia.

A segunda partida aconteceu no dia 21 de agosto. A seleção jogou amistoso comemorativo pela conquista da Copa do Mundo na Coréia do Sul/Japão. Os pentacampeões foram derrotados pelo Paraguai por 1 a 0, gol marcado pelo ex-santista Nélson Cuevas. Mas nada que abalasse a festa dos cearenses, que também tiveram a oportunidade de assistir, in loco, à última partida sob o comando técnico de Felipão em sua primeira passagem pela seleção.