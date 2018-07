Em Fortaleza, funcionários do hotel confirmam confusão com Espanha

FORTALEZA - Alguns dias depois de o caso de furto sofrido pela delegação da Espanha ser associado à entrada de um grupo mulheres no hotel no Recife, outro escândalo estourou envolvendo os atletas espanhóis, bebida e sexo, desta vez em Fortaleza, onde a equipe está concentrada para encarar a Itália na quinta-feira pela semifinal da Copa das Confederações.

Pouco depois da vitória contra a Nigéria, no último domingo, alguns jogadores da Espanha foram comemorar em uma casa noturna e tentaram entrar no hotel da delegação com mulheres. Ao serem proibidos pela segurança do local, houve discussão acalorada. Alguns atletas chegaram a arremessar objetos e sabonetes pela sacada e quebraram outros itens.

A reportagem conversou com funcionários do hotel e pessoas que testemunharam o incidente em Fortaleza. Todos confirmaram a história. Segundo uma pessoa que não quis ser identificada, a confusão envolveu diversos jogadores e membros da segurança da delegação espanhola precisaram ser acionados para acalmar os ânimos dos demais.

"Eles quiseram prorrogar a comemoração com algumas moças e nós nos reservamos o direito de não aceitar, afinal não se tratam de hóspedes. Realmente tivemos alguns prejuízos e foi uma situação desagradável, mas já contornamos tudo e explicamos que as regras são rígidas até mesmo para eles", explicou um funcionário do hotel, que elogiou o comportamento geral da delegação espanhola. "São pessoas organizadas, acho que isso foi apenas um incidente."

A Real Federação Espanhola de Futebol já havia emitido um comunicado negando a informação de que o furto no Recife foi feito por garotas de programa, como chegou a ser divulgado. Enquanto isso, o defensor Sergio Ramos, titular da seleção, se irritou e disse nesta terça-feira que as notícias foram plantadas por "pessoas que querem se aproveitar do fato da Espanha ser a melhor equipe do mundo".

Outros jogadores também negaram a farra em Fortaleza. "É totalmente falso e sem embasamento, não procede de forma alguma. Tudo já foi explicado pela Federação Espanhola em nota", reforçou o lateral Jordi Alba, titular da seleção da Espanha, em entrevista nesta terça-feira.