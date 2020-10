Em Fortaleza, Palmeiras quer evitar série negativa sofrida com Cuca, em 2016

Enquanto busca um técnico para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido após o revés para o Coritiba por 3 a 1, na última quarta-feira, o Palmeiras quer evitar uma sequência negativa que não acontece desde o início da temporada de 2016, quando o time era comandado por Cuca.

Depois de ficar 20 jogos invicto na temporada, o Palmeiras foi derrotado por Botafogo, São Paulo e Coritiba e, se perder também para o Fortaleza, neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 17ª rodada do Brasileirão, irá igualar a série de quatro derrotas consecutivas sofridas em 2016.

Leia Também Sem Sabino, Coritiba enfrenta o Santos para se afastar da zona de rebaixamento

Na época, era o início de trabalho de Cuca. Ele havia sido contratado para o lugar de Marcelo Oliveira e sofreu para fazer o time engatar. Foram quatro reveses em sequência para Nacional, do Uruguai (1 a 0), pela Libertadores, e Osasco Audax (2 a 1), Red Bull (2 a 1) e Água Santa, com direito a goleada por 4 a 1, em Presidente Prudente, pelo Campeonato Paulista.

Depois daqueles resultados ruins, o time de Cuca engrenou. Venceu o Rio Claro por 3 a 0 para encerrar a série ruim, chegou até a semifinal do Paulista - foi eliminado pelo Santos - e no fim do ano conquistou o Campeonato Brasileiro após 22 anos. Assim, o treinador cumpriu a promessa que fizera nos primeiros dias de seu trabalho, quando disse que a equipe seria campeã nacional.

Agora, comandado interinamente por Andrey Lopes, auxiliar fixo da comissão técnica, o Palmeiras joga em Fortaleza a fim de não amargar o quarto resultado ruim consecutivo e também com a ideia de voltar a se aproximar dos líderes. No momento, a equipe alviverde ocupa o sétimo lugar, com 22 pontos, nove a menos que o líder Atlético-MG.

Andrey não terá Felipe Melo, suspenso, e Luan, em recuperação de lesão. Os laterais Marcos Rocha e Lucas Esteves, ambos com problemas físicos, também são baixas. Em contrapartida, o paraguaio Gustavo Gomez e o uruguaio Matias Viña estão de volta após compromissos com suas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas.