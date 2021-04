Em foto oficial do Barcelona, zagueiro Piqué dá 'piscadela' para Neymar

Muito em função da crise institucional que dominou o clube nos últimos meses, o Barcelona, com certo atraso, divulgou nesta terça-feira a sua foto oficial para a temporada 2020-2021 em seus canais oficiais tendo o novo presidente Joan Laporta ao lado dos jogadores. O pôster, no entanto, chega para o público com algumas curiosidades.

Uma delas é a inserção digital do brasileiro Coutinho entre os atletas presentes. Outra imagem que chama a atenção é o olhar perdido do jogador Dembelé. Porém, o que mais chama a atenção é a posição das mãos do zagueiro Piqué no momento do clique. De acordo com o jornal espanhol Marca, o gesto é o mesmo feito pelo atacante Neymar em 2014-2015 e também de outro brasileiro, o atacante Ronaldinho Gaúcho na temporada de 2005-2006.

O periódico espanhol informa que o gestual do defensor no momento da foto oficial pode ser encarado como uma espécie de "piscadela" para o atacante Neymar, visto que seu nome voltou a ser comentado como possível reforço do Barcelona. Piqué foi um dos jogadores que tentaram impedir a sua transferência para o Paris Saint-Gemain e sempre deixou claro seu contentamento em ter novamente o brasileiro como companheiro.

O Barcelona já iniciou a sua preparação para a final da Copa do Rei diante do Athletic de Bilbao neste sábado. O jogo vai ser realizado no estádio La Cartuja, em Sevilha. O treinador vai aproveitar a semana para dar sequência aos treinamentos e fazer os ajustes para a decisão. Além do título em disputa, o confronto serve para levantar o moral da equipe após a derrota de 2 a 1 para o Real Madrid pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time catalão ocupa a terceira colocação na classificação com 65 pontos e a dois do líder Atlético de Madrid. O Real ocupa o segundo posto com 66. O time do técnico Ronald Koeman volta a campo pelo torneio no dia 22 de abril e recebe o Getafe, que faz campanha ruim e luta para se distanciar da zona de rebaixamento.