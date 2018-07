Em Frankfurt, Bayern fatura segunda vitória no Alemão

FRANKFURT - O Bayern de Munique conquistou neste sábado a sua segunda vitória no Campeonato Alemão. Fora de casa, o time dirigido por Pep Guardiola sofreu, mas mesmo assim conseguiu bater o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, em partida disputada na Commerzbank Arena e válida pela segunda rodada.

Neste sábado, Bayern e Eintracht Frankfurt fizeram um duelo bastante movimentado e equilibrado. Mas o time visitante aproveitou o seu início melhor de jogo para definir a sua vitória. O time acertou a trave aos oito minutos do primeiro tempo em um cabeceio de Kroos e logo depois abriu o placar.

Aos 12 minutos, após cruzamento de Müller, Mandzukic acertou um voleio para marcar o único gol da partida. Com a vitória, o Bayern chegou aos seis pontos no Campeonato Alemão, enquanto o Eintracht Frankfurt sofreu a sua segunda derrota e ainda não pontuou no torneio.

Outros três times também chegaram aos seis pontos no torneio neste sábado. São eles o Bayer Leverkusen, que bateu o Stuttgart por 1 a 0, fora de casa, o Werder Bremen, que venceu o Augsburg pelo mesmo placar, em casa, e o Mainz, que superou o Freiburg por 2 a 1 como visitante.

Já o Wolfsburg goleou o Schalke 04 por 4 a 0, em casa, com um gol do zagueiro brasileiro Naldo. Assim, o volante Luiz Gustavo, recém-contratado junto ao Bayern de Munique, estreou com vitória no seu novo clube. Também neste sábado, o Hoffenheim goleou o Hamburgo por 5 a 1, fora de casa, com dois gols do brasileiro Roberto Firmino.