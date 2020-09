Em Goiânia, Atlético Goianiense e Botafogo ficam no empate por 1 a 1

Atlético Goianiense e Botafogo não passaram do empate por 1 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Victor Luis anotou o gol do time carioca, enquanto que o atacante Hyuri marcou para os goianos.

O resultado acabou sendo pior para o Botafogo, que segue na zona de rebaixamento, em 18.º e antepenúltimo lugar, com 11 pontos. Este foi seu oitavo empate em 11 jogos. O Atlético Goianiense, por sua vez, segue no meio da tabela de classificação com 13, na 13.ª colocação.

Embalados pela classificação às oitavas da Copa do Brasil no meio de semana, Atlético Goianiense e Botafogo fizeram um primeiro tempo com pouca emoção, mas com lances perigosos. O time carioca foi quem assustou no início em finalização de fora da área de Bruno Nazario, que obrigou o goleiro Jean a fazer boa defesa logo aos oito minutos.

Os donos da casa quase abriram o placar em cobrança de falta de Janderson. Kevin tentou fazer o corte e quase complicou o goleiro Diego Cavalieri. Na sequência, em outra boa jogada de Janderson, a bola foi cruzada, mas passou na frente do gol sem ninguém para completar. A resposta do Botafogo veio em cabeçada de Pedro Raul. Jean, mais uma vez, teve que fazer grande defesa para evitar o gol.

Apesar das dificuldades dos dois times para chegarem ao ataque, o Botafogo conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Victor Luis chutou e a bola tocou na mão de João Victor. A arbitragem anotou pênalti. O lateral botafoguense bateu firme, venceu Jean e fez 1 a 0.

Se no primeiro tempo os cruzamentos do Atlético Goianiense não encontravam endereço no meio da área, no segundo Hyuri voltou disposto a não deixar isso acontecer novamente. Logo aos quatro minutos, o atacante apareceu para completar passe rasteiro de Janderson e deixar tudo igual. Lei do ex funcionando em Goiânia.

O Atlético Goianiense tentou manter a pressão e buscou a virada em finalização de fora da área de Janderson, que Diego Cavalieri defendeu bem. O Botafogo não ficou para trás e também bombardeou o gol adversário. Primeiro com Kevin, em finalização de primeira. Em seguida foi a vez de Luiz Otávio. Ele recebeu boa enfiada de bola de Bruno Nazário e ficou de frente para o gol. No momento da finalização, Jean se antecipou bem e evitou o pior.

Nos minutos finais, o Atlético Goianiense teve a chance da virada em jogada de Nicolas, que terminou em cabeçada de Júnior Brandão para fora. Já o Botafogo ficou reclamando de toque de mão da defesa goiana no último ataque, mas a arbitragem mandou o jogo seguir e encerrou o duelo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO GOIANIENSE 1 x 1 BOTAFOGO

ATLÉTICO GOIANIENSE - Jean; João Victor (Dudu), Oliveira, Gilvan e Natanael (Nicolas); Edson, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Chico); Matheuzinho (Gustavo Ferrareis), Janderson e Hyuri (Junior Brandão). Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; David Souza, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre (Luiz Otávio), Rentería, Bruno Nazário (Davi Araújo) e Victor Luís; Pedro Raul (Kalou) e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Victor Luís (pênalti), aos 43 minutos do primeiro tempo; Hyuri, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilvan e Dudu (Atlético Goianiense); Caio Alexandre, Kanu e Rentería (Botafogo).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).