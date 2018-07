Em Goiânia, Boa bate o Vila Nova e deixa a zona do rebaixamento

Apesar de jogar no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova recebeu o Boa nesta terça-feira e acabou perdendo mais uma vez, a nona derrota em 11 rodadas. Caiu por 2 a 0, pela 11.ª rodada. Desta maneira, segue na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com dois pontos, enquanto que o time de Minas Gerais chegou aos 11, agora fora da zona de rebaixamento.

O primeiro gol mineiro saiu depois de bobeira da zaga do Vila Nova. Aos 20 minutos, zagueiro João Paulo tentou cortar o lançamento para o atacante Fernando Karanga e acabou mandando para o próprio gol. Já perto do final, aos 40, Eric aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou com força para ampliar o marcador.

Na etapa final, o Vila Nova teve a chance de diminuir com Thiago Silvy em cobrança de pênalti, mas João Carlos salvou o Boa. Com a vantagem no marcador, o clube mineiro administrou a partida e assegurou os três pontos fora de casa.

No final de semana, pela 12.ª rodada, o Vila Nova recebe o Santa Cruz, novamente no estádio Serra Dourada. Já o Boa vai até o Recife para enfrentar o Náutico, na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 2 BOA

VILA NOVA - Toni; Léo Rodrigues, João Paulo, Gabriel e Christiano; Jeferson (Hugo), Radamés, Arthur (Jheimy) e Paulinho; Dimba (Evandro Paulista) e Thiago Silvy. Técnico: Márcio Goiano.

BOA - João Carlos; Eric, Thiago Carvalho, Vinícius Hess e Marinho Donizete; Wellington, Leandro Silva, Tomas, Ualisson Pikachu (Diego) e Clébson (Luiz Eduardo); Fernando Karanga (Wilian Favoni). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - João Paulo (contra), aos 20, e Eric, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Jheimy (Vila Nova); Thiago Carvalho e Fernando Karanga (Boa).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Silva (Boa).

ÁRBITRO - Rafael Martins Diniz (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).