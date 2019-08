Em Goiânia, CRB surpreende Atlético-GO e entra no G-4 da Série B

Com grande atuação do goleiro Vinícius, o CRB surpreendeu ao derrotar o Atlético Goianiense por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Antônio Accioly, na abertura da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time alagoano entrou no G4.

Com o resultado, o CRB chegou aos 23 pontos, contra 27 do líder Bragantino. Já o Atlético Goianiense ficou estacionado com 25, desperdiçando a oportunidade de assumir a primeira posição.

O primeiro tempo foi todo do Atlético-GO. Apesar de não conseguir exercer intensa pressão, o time da casa teve mais volume de jogo e criou as principais oportunidades. Aos 18 minutos, Matheuzinho tentou e viu a bola parar no peito de Jorginho. O meia ajeitou e chutou rente ao gol.

O Atlético voltou a assustar em jogada de bola parada. Em cobrança de falta de Reginaldo, Gilvan desviou e exigiu grande defesa do goleiro Vinícius, que fez sua primeira partida com a camisa do CRB. Ele ainda brilhou no fim ao fazer um milagre após erro de Wellington Carvalho, que quase jogou contra o próprio gol. Jorginho ainda ficou com a sobra e colocou caprichosamente pela linha de fundo.

No segundo tempo, o técnico Marcelo Chamusca soltou o CRB, que começou a dar dor de cabeça ao Atlético. Apesar do jogo truncado, o time alagoano começou a ter o controle da bola e ameaçou aos 17 minutos. Igor recebeu em liberdade e arriscou do meio da rua. A bola passou por cima do travessão.

O time goiano foi equilibrando as ações com o decorrer da partida e chegou a envolver o CRB nos minutos finais, mas encontrou Vinícius em noite inspirada. O goleiro fez mais três grandes defesas. Em uma delas, pegou um tirou à queima-roupa de Jorginho.

Além de Vinícius, o dedo de Marcelo Chamusca acabou brilhando. Dois jogadores que saíram do banco de reservas criaram a jogada do gol. Aos 42 minutos, Bryan cruzou na cabeça de Willie, que desviou para o fundo das redes, para selar o triunfo do CRN.

Na 15ª rodada, o Atlético-GO enfrentará o Oeste na próxima terça-feira, às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. Em 18 de agosto, às 16 horas, o CRB receberá o Vitória no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 CRB

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Reginaldo, Lucas Rocha, Gilvan e Moraes; Moacir, André Castro (Gilsinho), Matheuzinho (André Luis) e Jorginho; Mike e Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Wagner Lopes.

CRB - Vinicius Silvestre; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei, Lucas Siqueira (Felipe Ferreira) e Dirceu Lucas; Willians Santana (Bryan), Alisson Farias (Willie) e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Willie, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Gilvan, Moacir e Jorginho (Atlético-GO); Léo Ceará (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).