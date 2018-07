Em Goiânia, Grêmio deve poupar jogadores pela Copa do Brasil contra o Goiás

Antes dividido entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, agora o Grêmio terá que se preocupar também com a Copa do Brasil. Sem ter disputado as fases anteriores, o time gaúcho estreia já nas oitavas de final, às 19h30 desta quarta-feira, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O técnico Renato Gaúcho confirmou que vai manter o rodízio de jogadores para superar a maratona de jogos.

"Nós vamos jogar a cada três dias até chegar a Copa do Mundo. Então vou fazer o que for necessário. Posso tirar alguns jogadores ou até mais se for preciso", afirmou Renato Gaúcho, sem contudo revelar a escalação e nem os possíveis poupados.

O Grêmio vai para o jogo com dúvidas. A única certeza é a ausência do lateral-direito Léo Moura, que está com um desconforto muscular na coxa direita. Madson fica com a vaga. Nas outras posições, Renato Gaúcho cogita poupar alguns jogadores por conta do duelo contra o Cerro Porteño, na próxima terça-feira, em Porto Alegre, pela Libertadores.

Ele ainda não definiu se fará isso contra o Goiás ou contra o Botafogo, neste sábado, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Há quem garanta que o time possa atuar completo para tentar abrir uma boa vantagem no primeiro jogo.

Em princípio, Renato Gaúcho não faz distinção entre as competições e também em relação aos adversários. "Não tem jogo fácil seja pela Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Nós vamos seguir nossa filosofia de trabalhar jogo a jogo, degrau a degrau", revelou o técnico, lembrando da estratégia utilizada com sucesso em 2016, na conquista da Copa do Brasil, e em 2017, com o título da Libertadores.

Invicto no Brasileirão, com uma vitória e um empate, o Grêmio vai encontrar um adversário instável. O Goiás vive um momento delicado, com duas derrotas em dois jogos disputados pela Série B do Brasileiro. Para chegar às oitavas da Copa do Brasil, eliminou Sinop-MT, Boa, Coritiba e Avaí nas fase anteriores.

Do lado do Goiás, também há mistério em relação à escalação. O técnico Hélio dos Anjos revelou apenas que fará pelo menos uma alteração no time, mas não disse qual. A tendência é que ele promova a entrada do meia Rafinha ou outro jogador de meio de campo no lugar do centroavante Lucão, em uma mudança de esquema tático. Uma clara alteração para reforçar o meio e ganhar força na marcação.