Em Goiânia, São Paulo joga para consolidar retomada no Brasileiro

O São Paulo enfrenta o Atlético-GO neste sábado, às 19h, no Serra Dourada, com a expectativa de ver consolidada sua reação no Campeonato Brasileiro, depois de passar 14 rodadas na zona de rebaixamento. Contra o lanterna, o time buscará sua terceira vitória seguida - algo que não acontece com o time numa edição do Nacional desde 2015.

+ TEMPO REAL: Acompanhe o jogo neste sábado, às 19h

A luta por uma sequência de bons resultados norteou a maior parte da campanha do time do Morumbi neste returno. Chegou a ficar quatro jogos sem perder, mas oscilações e exibições fracas coletivamente, que demonstravam que o time ainda buscava identidade, minaram as chances de o São Paulo subir para a parte de cima da tabela.

Se vencer neste sábado, o São Paulo pode terminar a rodada na metade de cima da tabela, algo que não acontece desde a 7ª rodada do torneio. Para isso, além de derrotar os goianos, precisa torcer por derrota de pelo menos um dos outros dois Atléticos do torneio, o de Minas e o do Paraná, que têm dois pontos a mais.

Com 100% de aproveitamento desde que voltou a ser titular, o volante Jucilei diz estar confiante de um triunfo diante do Atlético-GO. "Estamos em uma crescente. Nossa equipe está focada e concentrada para tentar manter esta série positiva. Vamos em busca da vitória, mesmo cientes das dificuldades, porque não tem outro resultado que nos interessa."

Um desafio para o técnico Dorival Junior é manter a consistência apresentada nas vitórias sobre Flamengo e Santos em um time que já sabe que precisará passar por mudanças. Militão, lesionado, deve dar lugar a Araruna na lateral direita.

Outro desfalque certo do São Paulo nas próximas rodadas é Cueva. Ele se despede da equipe hoje diante dos goianos para uma sequência de três partidas em que será desfalque, por defender sua seleção nacional na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

Atlético-GO: Marcos; Marcão Silva, Gilvan, William Alves e Breno Lopes; André Castro, Paulinho, Andrigo, Igor e Luiz Fernando; Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

São Paulo: Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Hernanes, Petros, Marcos Guilherme e Cueva; Lucas Pratto. Técnico: Dorival Junior

Local: Serra Dourada, em Goiânia

Horário: 19h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Na TV: SporTV e PPV