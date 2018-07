Em Goiânia, Vasco enfrenta o Goiás para seguir líder da Série B do Brasileiro

A vitória sobre o Oeste aliviou a pressão no Vasco, mas o risco de perder a liderança ainda permanece. Fora de casa contra o Goiás, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time carioca precisa vencer para não perder a primeira posição na partida válida pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 44 pontos, o clube cruzmaltino tem dois pontos a mais que o Atlético Goianiense, segundo colocado e que enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), também nesta terça-feira. Também rebaixado no ano passado, o Goiás saiu do grupo dos quatro piores na última rodada e está na 14.ª posição, com 30 pontos.

Após quebrar uma sequência de seis jogos sem vitória, cinco pela Série B e um pela Copa do Brasil, o grupo vascaíno espera que o mau momento tenha ficado no passado. "Pelo momento que estávamos, tira um pouco do peso. O nosso objetivo é o de ser campeão, então ficar alguns jogos sem vencer aumenta a pressão, incomoda. Mas, muita coisa que estava na cabeça, aquelas dúvidas, diminuíram e a confiança voltou ao normal", disse Júnior Dutra, novo titular.

Com dores musculares, o lateral-esquerdo Julio Cesar e atacante Jorge Henrique desfalcam o time em Goiânia. O técnico Jorginho não confirmou o time, mas Henrique será o titular pelo lado esquerdo. Já no ataque, Eder Luis pode herdar a vaga, embora exista a possibilidade do treinador fechar o meio de campo com a entrada de mais um volante ou de utilizar Yago Pikachu mais avançado, com a entrada de Madson na lateral.

Após estrear com vitória, o técnico do Goiás, Gilson Kleina, busca uma sequência positiva para se afastar da zona do rebaixamento. O problema é que o treinador não contará com o atacante Walter, que sofreu uma lesão no joelho e desfalca o time. O substituto será Daniel Carvalho, que também tem sofrido com contusões durante a temporada.