Em Goiânia, Vila Nova e Criciúma empatam sem gols pela Série B

O Vila Nova desperdiçou a chance de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao ficar no empate sem gols diante do Criciúma, em partida disputada nesta sexta-feira, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 11.ª rodada.

Com o resultado, o Vila Nova ficou na terceira colocação com 19 pontos, podendo ainda ser ultrapassado na rodada por Internacional, que tem 17, e América-MG, com 16. O Criciúma começa a entrar na briga pelo G4 - a zona de acesso -, com 15 pontos.

Apesar de jogar fora de casa, o Criciúma tomou a iniciativa do duelo e perdeu uma boa chance de abrir o placar logo aos nove minutos com Silvinho, que recebeu livre pela esquerda, mas bateu pela linha de fundo. A resposta veio logo na sequência com Moisés. O atacante chutou rente à trave.

O Vila Nova foi ganhando corpo e chegou a pressionar o visitante. Aos 30 minutos, Moisés puxou o contra-ataque e tocou para Alan Mineiro, que arriscou. A bola bateu na defesa e por muito pouco não enganou o goleiro Luiz. O Criciúma, no entanto, segurou a pressão e saiu com 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o jogo continuou equilibrado. A melhor oportunidade saiu aos 26 minutos. Moisés recebeu dentro da área e deu uma cavadinha. Antes que a bola entrasse, Wallyson completou para o gol. O árbitro, porém, pegou impedimento do jogador do Vila Nova e anulou o lance.

Após o susto, o Criciúma voltou a atacar e desperdiçou ótima oportunidade aos 35 minutos. Barreto recebeu dentro da área e rolou para Lucão mandar na trave. O time catarinense foi para cima, mas não conseguiu passar pelo forte bloqueio do adversário.

Na próxima rodada, a 12.ª, o Criciúma enfrenta o Internacional no próximo dia 8, um sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 19 horas, o Vila Nova vai até Barueri (SP) para enfrentar o Oeste, na Arena Barueri.