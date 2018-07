Em Goiânia, Vila Nova e Náutico empatam sem gols

Fazendo campanha irregular, o Vila Nova fica na 12.ª colocação com 15 pontos, estando mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4, o grupo de acesso. O Náutico, por sua vez, perdeu a chance de encostar na zona de classificação e ocupa a sétima posição, com 20 pontos.

A partida começou em ritmo lento em Goiânia. O Vila Nova tinha mais posse de bola e ditava o ritmo de jogo, mas não conseguia chegar com perigo ao gol do Náutico. O primeiro tempo teve poucos lances de emoção e os goleiros praticamente não trabalharam.

A segunda etapa foi da mesma forma que a primeira, com o Vila Nova no ataque e o Náutico se segurando na defesa. Apesar de maior presença ofensiva, o clube goiano não conseguiu balançar as redes e amargou um empate dentro de casa.

O próximo compromisso de Vila Nova e Náutico será na próxima terça-feira, quando a Série B terá a 13.ª rodada completa. O clube goiano enfrenta o Barueri, às 19h30, fora de casa, enquanto que o Náutico recebe o Vitória, às 21h50, no Recife.

Ficha técnica

Vila Nova 0 x 0 Náutico

Vila Nova - Michel Alves; John Lennon (Paulo César), Augusto, Éder Lima e Jorge Henrique; Jairo, Adílson, Ricardinho e Luís Fernando; Roni (Betinho) e Leandro Cearense (Wando). Técnico: Hélio dos Anjos.

Náutico - Gideão; Peter, Marlon, Diego Bispo e Jeff Silva (Auremir); Éverton, Elicarlos, Lenon (Philip) e Eduardo Ramos; Kieza e Rogério (Ricardo Xavier). Técnico: Waldemar Lemos.

Cartões amarelos - Roni e Paulo César (Vila Nova); Lenon, Peter, Jeff Silva e Gideão (Náutico).

Árbitro - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Renda - R$ 60.510,00.

Público - 8.971 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).