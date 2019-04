Em Goiânia, Vila Nova e Paraná ficam no empate por 1 a 1 na abertura da Série B

Em jogo marcado pelo equilíbrio com um time levando a melhor em cada tempo, Vila Nova e Paraná ficaram no empate por 1 a 1, na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado neste sábado, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, teve gols de Alan Mineiro e Marlyson.

Dono do primeiro tempo, o Vila Nova manteve o bom momento em estreias na Série B. A equipe não perde o primeiro jogo da segunda divisão nacional há oito anos. O Paraná, por sua vez, saiu atrás, mas conseguiu se recuperar fazendo uma boa segunda etapa.

O Vila Nova começou com uma postura mais ofensiva e tomou a iniciativa do duelo. Jogando mais adiantado como um falso centroavante, Alan Mineiro aproveitou o espaço para arriscar de longe e exigir boa defesa de Thiago Rodrigues logo aos 10 minutos. Logo em seguida foi a vez de Neto Moura testar o goleiro paranista.

Aos poucos, o Paraná conseguiu encaixar a marcação e segurou o adversário. Desta forma, o jogo ficou mais truncado, com faltas no meio de campo e pouca criatividade dos dois lados. No final do primeiro tempo, porém, depois de boa troca de passe, o Vila Nova abriu o placar. Aos 37 minutos, Helder fez o cruzamento rasteiro e Alan Mineiro chegou batendo de primeira. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Com a desvantagem, o Paraná tentou reagir e foi para cima nos minutos finais. Ramon tentou de longe e obrigou o goleiro Rafael Santos a fazer boa defesa para segurar a vitória parcial.

Com o Paraná saindo mais para o jogo, o segundo tempo foi equilibrado, principalmente na disputa pelo meio de campo. Desta forma, as duas equipes pouco criaram. Os visitantes estiveram com a bola no campo de ataque, mas exageraram nos cruzamentos e facilitaram para a defesa goiana.

Aos 43 minutos, o ataque paranista conseguiu levar a melhor em cima do adversário e deixou tudo igual. Depois de dois cruzamentos que a defesa do Vila Nova não conseguiu cortar, Marlyson levou a melhor no bate e rebate e finalizou para o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela segunda rodada da Série B. Às 16h30, o Vila Nova encara o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador. Um pouco mais tarde, o Paraná recebe o CRB, às 19 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 x 1 PARANÁ

VILA NOVA - Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Patrick, Philipe Maia e Helder; Joseph e Ramon (Erick); Capixaba (Juninho), Neto Moura (Denner) e Alan Mineiro; Facundo Boné. Técnico: Eduardo Baptista.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Sueliton, Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Itaqui (Caio Rangel) e Luiz Otávio; Alesson, João Pedro (Matheus Anjos) e Ramon (Marlyson); Jenison. Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Alan Mineiro, aos 37 minutos do primeiro tempo; Marlyson, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hélder e Boné (Vila Nova); Guilherme Santos e Jenison (Paraná).

ÁRBITRO - Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 47.280,00.

PÚBLICO - 3.144 pagantes (4.083 total).

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).