Em Goiânia, Vila Nova goleia o Londrina e leva título da Série C do Brasileiro Com o apoio de mais de 40 mil torcedores, o Vila Nova-GO fez a festa em vermelho e branco no estádio Serra Dourada, em Goiânia, neste sábado, ao golear o Londrina-PR por 4 a 1. Além de devolver com sobra a derrota no Paraná por 1 a 0, o time goiano garantiu o título do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - pelo saldo de gols agregado: 4 a 2. Além dos finalistas, Tupi-MG e Brasil, de Pelotas (RS), também garantiram o acesso.