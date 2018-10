Em grande estilo, Robinho encerra jejum de gols e garante vitória na Turquia

Em sua segunda temporada pelo Sivasspor, Robinho encerrou, enfim, o jejum de gols de mais de cinco meses no Campeonato Turco. Neste domingo, o jogador brasileiro foi o responsável pela vitória do seu time ao marcar os dois gols no triunfo por 2 a 0 sobre o Bursaspor que ajudou a equipe a deixar as últimas posições da tabela.

Em grande estilo e com um drible bonito, durante uma arrancada pelo campo de ataque, Robinho abriu o placar aos 33 do primeiro tempo. Já o segundo foi marcado nos acréscimos da etapa final, depois que ele foi lançado e saiu cara a cara com o goleiro. O último gol do brasileiro havia sido marcado na derrota para o Fenerbahce, ainda na temporada passada, em abril.

Em janeiro, após deixar o Atlético Mineiro, Robinho foi apresentado como novo reforço do Sivasspor, clube que disputa a primeira divisão da Turquia. O atacante de 33 anos assinou contrato válido até junho de 2019.

O clube turco é o sétimo da carreira de Robinho. O atacante já atuou no Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guanghzou Evergrande e Atlético-MG.