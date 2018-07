Em grande fase, Fred divide méritos com atletas do Fluminense

FLORIANÓPOLIS - O Fluminense vive grande fase no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e o principal responsável por isto é o atacante Fred. Ele passa por um dos melhores momentos de sua carreira e nas últimas duas partidas conseguiu a incrível marca de sete gols. Mesmo assim, o jogador fez questão de exaltar o bom momento de toda a equipe, com quem dividiu os méritos.

"A fase está muito boa. Não só minha como do time inteiro, então temos que aproveitar o meio de campo que está voando, os laterais que chegam e cruzam a todo momento. A equipe está encaixada, com moral. Então graças a Deus a bola tem entrado", disse Fred, que marcou três gols na vitória sobre o Figueirense, por 4 a 0, no último domingo, pela 36.ª rodada da competição nacional.

O resultado garantiu o time carioca na Copa Libertadores de 2012. "Tem sido um momento muito bom e estamos muito felizes que este primeiro objetivo, que é a Libertadores, já foi conquistado", afirmou o atacante, que ainda sonha em chegar à artilharia do Brasileirão. Ele tem 20 gols no torneio, enquanto Borges, do Santos, já está com 23.

"O Borges faz gol todo jogo e tem mais dois jogos. Acho muito difícil alcançar porque nestes jogos ele vai fazer mais uns quatro gols ainda, mas se vier vai ser legal. Temos dois jogos importantes ainda, dois clássicos, e se aparecer a artilharia, que eu acho difícil, vai ser legal também", afirmou.

Com a competição continental já garantida, o Fluminense pensa ainda na briga pelo título. A equipe está na terceira colocação, com 62 pontos, cinco a menos que o líder Corinthians. Sabendo da dificuldade em ser campeão, o técnico Abel Braga espera que o time conquiste pelo menos um ponto nestas últimas duas rodadas, quando terá clássicos diante de Vasco e Botafogo.

"Tivemos um início difícil no campeonato, mas não tem milagre. Tentei colocar minha filosofia, do meu jeito, e os jogadores acreditaram. No primeiro turno falaram em brigar por Sul-Americana e agora brigamos pelo título. Vamos trabalhar para os dois jogos e tentar pelo menos conquistar um ponto. Não é um título, mas é uma conquista", disse o treinador.