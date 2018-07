Em grande fase, Gabriel Jesus celebra volta ao estádio do Palmeiras

Em 2015, quando a seleção brasileira estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, com derrota em Santiago para o Chile, Gabriel Jesus era uma promessa que buscava se firmar no Palmeiras. Desde então, a promessa se confirmou, sendo campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo clube paulista, antes de se transferir para o Manchester City. Além disso, assumiu a camisa 9 da seleção brasileira. Agora, ele está de volta ao palco onde se consagrou no futebol nacional, mas com esse novo status.

A dois dias de entrar em campo pelo último jogo do Brasil nas Eliminatórias, diante do Chile, nesta terça-feira, Gabriel Jesus destacou o peso de voltar a atuar no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, garantiu que as cenas da sua despedida, em 27 de novembro de 2016, quando o Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0, garantindo o título brasileiro, serão rememorados.

"É muito especial. Foi pouco tempo, mas pareceu muito por tudo que vivi aqui no Palmeiras, com muitas felicidades e também as tristezas que vieram como aprendizado. Aprendi muito aqui. Sempre falo do meu carinho, tenho gratidão por tudo que o Palmeiras me proporcionou. Quando eu pisar lá, vou lembrar daquele dia", disse.

Por isso, Gabriel Jesus sabe que terá muito apoio da torcida na sua volta ao estádio do Palmeiras, onde marcou 11 gols em 34 jogos. "Eu sempre tive a felicidade de ter o carinho da torcida do Palmeiras, e isso nunca mudou. Sempre que encontro torcedores eles me tratam com carinho, fico feliz com isso", comentou.

Gabriel Jesus começou bem a temporada 2017/2018 pelo Manchester City, com cinco gols marcados em nove partidas, e também é titular da seleção do técnico Tite. Parece, portanto, viver um dos grandes momentos da sua carreira, como ele mesmo reconheceu em entrevista coletiva neste domingo, na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras, onde o Brasil se prepara para encarar o Chile, o que representou a ele um outro retorno, ao palco onde treinava pelo clube paulista.

"Acredito que seja um dos melhores momentos. Estou muito feliz, mas sei que tenho que continuar trabalhando, correndo, fazendo com que eu consiga ser convocado, jogar bem pelo Manchester City. Vou lutar e continuar fazendo o que sempre fiz", afirmou.

Depois da volta ao estádio do Palmeiras, Gabriel Jesus espera seguir atuando em alto nível para realizar outro sonho da sua ainda precoce carreira, que é jogar uma Copa do Mundo, o que parece estar perto de acontecer diante do seu status de titular com Tite. E ele não esconde que já está ansioso para receber essa chance.

"Para falar a verdade, eu sonho com Copa do Mundo desde que eu coloquei na cabeça que queria ser jogador de futebol. É o sonho de todo jogador, e esse é meu sonho, um dos maiores. Vou lutar sempre com lealdade para estar dentro do grupo. Vou fazer por merecer pensando quando estiver com a seleção", comentou.