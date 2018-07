Em grande fase, Ponte Preta já sonha com vaga no 'G5' do Brasileirão Depois de conseguir uma sequência altamente positiva de seis vitórias e um empate e se aproximar do G4 do Brasileirão, a Ponte Preta começa a pensar "em algo a mais". Isso porque a meta traçada pela diretoria foi alcançada domingo, com a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, deixando o time com 47 pontos, em oitavo lugar, livre da ameaça de rebaixamento.