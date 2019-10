Em grande fase, Willian entra no top 5 de artilheiros do Palmeiras no século

Willian Bigode vive grande fase no Palmeiras. Em seis jogos, o atacante marcou quatro gols - o último deles no empate por 1 a 1 com o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 137 jogos pelo Palmeiras desde a temporada 2017, Willian tem 38 gols marcados. Ele ocupa a quinta posição no ranking dos maiores artilheiros do clube ao lado de Diego Souza.

Sob o comando de Mano, o atacante passou a ser peça fundamental na engrenagem da equipe. Os dois já haviam trabalhado juntos no Cruzeiro, em 2016. No clube mineiro, Willian fez 11 gols em 13 partidas com o treinador.

O jogador voltou a jogar em julho após se recuperar de uma grave lesão no joelho direito sofrida no fim do ano passado no lance em que saiu o gol do título do Campeonato Brasileiro. Ele foi submetido a uma cirurgia e passou sete meses parado.

Com 46 pontos, o Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo, que tem 49. O time volta a campo no próximo domingo contra o Atlético-MG, no Allianz Parque.

Confira a lista de artilheiros do Palmeiras a partir de 2001

1º - Dudu: 64 gols

2º - Vágner Love: 54 gols

3º - Valdivia: 41 gols

4º - Kleber Gladiador: 39 gols

5º - Diego Souza e Willian Bigode: 38 gols

7º - Alex Mineiro: 37 gols

8º - Edmundo: 35 gols