Geninho, com 72 anos, está com covid-19 e Avaí soma dez casos de contaminados

Aos 72 anos e no grupo de risco, o técnico Geninho, do Avaí, testou positivo para a covid-19, informou o clube catarinense nesta segunda-feira. Além dele, o auxiliar Evando, o fisiologista Pedro Mohr e o lateral direito Felipe também estão com o novo coronavírus e já foram isolados.

Todos cumprirão quarentena até a realização de novos exames. Agora, o Avaí contabiliza dez casos ativos de covid-19, sendo seis de jogadores (Felipe, Gastón Rodriguez, Pedro Castro, Rafael Pereira, Ronaldo e Zé Marcos), três da comissão técnica (Geninho, Evando e Pedro Mohr) e um do departamento de futebol (Diogo Fernandes).

Leia Também Classificação para a Série B

"O treinamento desta manhã (de segunda-feira) foi comandado pelo auxiliar técnico Bruno Gonçalo e o técnico do aspirantes, Gabriel Bussinger", informou o Avaí.

Vindo de vitória por 2 a 1 sobre o Paraná e sem perder há três jogos, o Avaí ocupa a sétima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, quatro a menos do que o G-4.

Sem Geninho, o Avaí voltará a campo na próxima sexta-feira, às 16h30, quando receberá o Confiança na Ressacada, em Florianópolis, pela 22ª rodada.