Em histórico na Copa do Brasil, Cruzeiro leva vantagem sobre o Corinthians

O Corinthians enfrentará o Cruzeiro pela sexta vez em um confronto mata-mata na Copa do Brasil. E o rival de Minas leva vantagem na disputa: tem três classificações contra duas do time alvinegro. As equipes, no entanto, se encontrarão de maneira inédita na decisão do torneio - o jogo de ida acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão.

A equipe paulista foi quem saiu na frente nesse histórico, em 1991. No confronto pelas oitavas de final, o Corinthians venceu o jogo de ida por 3 a 1, em casa, e também bateu o adversário na volta, por 1 a 0.

O Cruzeiro levou a melhor em 1996, quando conseguiu a maior vitória no histórico de confrontos pela competição, 4 a 0, no jogo de ida pelas quartas de final. O Corinthians venceu a volta por 3 a 2, mas foi insuficiente. Nessa temporada, o time mineiro conquistou a segunda taça na Copa do Brasil - o clube tem cinco títulos no total.

Em 1998 deu mais uma vez Cruzeiro, com vitória por 3 a 1 no primeiro confronto em Belo Horizonte e empate por 1 a 1 na outra partida das oitavas. O Corinthians conseguiu a revanche em 2002, quando viria a ser bicampeão do torneio - tem três taças do torneio no total. Depois de um empate por 2 a 2 em casa, o time paulista venceu na casa do adversário por 3 a 2 e seguiu adiante para as semifinais.

Curiosamente, um dos jogadores desse elenco comandado por Carlos Alberto Parreira era o ex-volante Fabinho, hoje membro da comissão técnica de Jair Ventura. Fabinho era reserva daquele elenco, mas chegou a disputar o segundo jogo da final, contra o Brasiliense. O Corinthians venceu o primeiro confronto por 2 a 1, com dois gols de Deivid. Na volta, Deivid marcou mais uma vez no empate por 1 a 1, e a equipe paulista garantiu a taça.

O mais recente encontro das equipes na Copa do Brasil foi em 2016, com nova vitória do Cruzeiro. O duelo foi válido pelas oitavas de final. O Corinthians, que contou com Fagner e Romero entre os titulares nas duas partidas, venceu em casa por 2 a 1, mas vacilou na volta e foi superado por 4 a 2.

CONFRONTO EM FINAL - Corinthians e Cruzeiro já estiveram frente a frente em uma decisão, em 1998, mas pelo Campeonato Brasileiro. Naquele ano, a fase decisiva era disputada em melhor de três partidas. E a equipe paulista levou a melhor. O primeiro jogo, em Belo Horizonte, terminou empatado por 2 a 2. Houve novo empate no segundo, em São Paulo, por 1 a 1. No terceiro e decisivo, o Corinthians garantiu a taça com uma vitória por 2 a 0.