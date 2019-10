Em homenagem a Pelé, Santos terá coroa sobre o escudo da camisa 10 até fim do ano

No dia do aniversário de 79 anos de Pelé, o Santos anunciou uma homenagem para o Rei do Futebol. Nesta quarta-feira, o clube comunicou que a camisa número 10, eternizada pelo seu maior ídolo, passará a contar com uma coroa em cima do escudo até o final da atual temporada.

"Todas as homenagens são poucas para ele. Pelé é e sempre será o maior de todos. A camisa 10 se transformou em uma mística que ultrapassa o esporte. A coroa é símbolo da majestade do futebol, do homem que ajudou a parar uma guerra, que ganhou tudo o que um jogador poderia alcançar. O Rei não tem apenas o amor do torcedor do futebol, mas a admiração de quem ama qualquer tipo de esporte. E como diz nosso ídolo eterno Pepe, o Pelé não é desse planeta", afirmou o presidente José Carlos Peres ao site oficial do clube.

A camisa 10 do Santos vem sendo utilizada em 2019 por Soteldo. E agora, além de ostentar o número, ele também utilizará uma camisa com a coroa alusiva ao Rei do Futebol nas 11 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, a partir do duelo de sábado com o Corinthians, no estádio do clube rival em Itaquera.

"Um jogador e sua incrível habilidade. Um rei e sua majestosa coroa. Uma camisa 10 e sua eterna magia. Como falar tudo isso e não pensar no maior atleta de todos os tempos? Para comemorar o aniversário de 79 anos de Pelé, o Santos FC irá prestar uma homenagem na camisa número 10, até o final da temporada. Em cima do escudo do Peixe estará uma coroa, para marcar a data tão importante para o mundo", anunciou o Santos.

Antes, nas redes sociais, o Santos já havia feito várias publicações nas redes sociais em homenagem ao Pelé pelo seu aniversário. "23 de outubro de 1940. A data mais importante da história do futebol. O dia em que Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, chegou a esse mundo. Feliz aniversário, Rei! Obrigado por todas as histórias que vivemos juntos. Você é eterno", escreveu, no Instagram.