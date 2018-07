Em Ipatinga, Atlético-MG decepciona e fica no empate com o Criciúma

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro desperdiçou a chance de se aproximar do G-4 ao empatar sem gols com o Criciúma, neste domingo, no estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG), na região mineira do Vale do Aço, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, soma 11 pontos e está na nona posição. O clube catarinense tem oito e ocupa a 12.ª colocação.

Desde o início do jogo, faltou criatividade ao Atlético, que não conseguiu furar a marcação forte do Criciúma. A equipe visitante claramente entrou em campo priorizando a defesa e os contra-ataques. Marion, Dátolo e Diego Tardelli, as apostas atleticanas para encontrar espaço e criar chances de gol, não jogaram bem, apesar da correria.

Para complicar, o zagueiro e capitão Réver foi substituído com dores no tornozelo direito, aos 44 minutos do primeiro tempo - Edcarlos entrou em seu lugar.

Na etapa final, o jogo ficou mais aberto, com o Atlético pressionando e o Criciúma aproveitando os contra-ataques. Em um dos lances de perigo, aos 18 minutos, Dátolo bateu bem uma falta frontal, obrigando o goleiro Luiz a se esticar todo no canto esquerdo para fazer a defesa.

Pouco depois, o Criciúma respondeu em um contra-ataque com Bruno Lopes, mas ele chutou para fora. Apesar dos pedidos da torcida, apenas aos 39 minutos, o técnico Levir Culpi resolveu colocar o atacante Guilherme em campo. Ele entrou no lugar de Diego Tardelli, mas não teve tempo de ajudar o time.

Na próxima quarta-feira, o Atlético volta a Ipatinga para receber o Fluminense, em jogo marcado para as 22 horas. No mesmo dia, às 19h30, o Criciúma enfrenta o Coritiba, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 0 CRICIÚMA

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Alex Silva, Leonardo Silva, Réver (Edcarlos) e Emerson da Conceição; Josué, Leandro Donizete, Marion e Dátolo; Diego Tardelli (Guilherme) e André. Técnico: Levir Culpi.

CRICIÚMA - Luiz; Eduardo, Fábio Ferreira, Escudero e Cortez; Rodrigo Souza, Maylson, João Vitor (Ricardinho) e Wellington Bruno (Martinez); Bruno Lopes e Silvinho (Giovanni). Técnico: Wagner Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva e Leandro Donizete (Atlético-MG); João Vitor e Bruno Cortez (Criciúma).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 15.668 pagantes.

LOCAL - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).