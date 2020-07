Em Itaquera, Inter de Limeira vence, afunda Oeste e garante ponta para o Santos

A Inter de Limeira alcançou dois objetivos nesta quinta-feira com a vitória sobre o Oeste, por 2 a 1, na Arena Corinthians, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Além de se garantir na elite em 2021, a equipe segue com chances de classificação para as quartas de final.

Na terceira colocação do Grupo C, o time tem 14 pontos. Para avançar, a Inter precisa ganhar da Ferroviária, às 16 horas do próximo domingo, no Morumbi, e torcer por uma derrota do Mirassol, com 17, para a Ponte Preta, no mesmo horário, em São Bernardo do Campo.

Já o Oeste se complicou na luta contra o rebaixamento e amarga a lanterna do Grupo A, com dez pontos. Na classificação geral, o time só está na frente do Botafogo, que ainda joga na rodada. E a sua derrota garantiu ao Santos o primeiro lugar da chave. No domingo, também às 16 horas, o Oeste recebe o Corinthians na Arena Barueri e, além de fazer sua parte, precisa torcer por tropeços dos seus concorrentes.

Precisando da vitória para deixar a zona de rebaixamento, o Oeste assustou antes do primeiro minuto, quando Bruno Paraíba chutou e Rafael Pin espalmou. O susto acordou a Inter de Limeira, que passou a controlar o jogo. A pressão surtiu efeito aos 28 minutos, quando Murilo Rangel converteu pênalti assinalado após a bola acertar o braço de Fabrício Oya. Nos acréscimos, o Oeste quase empatou quando Rafael Pin não conseguiu cortar cruzamento e Bruno Bispo chegou um pouco atrasado.

O Oeste voltou mais ligado do intervalo, mas recebeu um balde de água fria aos 16 minutos. Lucas Braga fez fila dentro da área e chutou. A bola ainda desviou em Bruno Bispo antes de entrar no cantinho de Caíque França. Quando parecia que o jogo estava definido, o Oeste viu uma luz no fim do túnel. Aos 40, Bruno Paraíba diminuiu de cabeça. Mas já era tarde demais.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 2 X 1 OESTE

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Jean Pablo, Roger Bernardo e Oliveira; Elácio, Marquinhos, Geovane (Recife), Murilo Rangel (Matheus Neris) e Jonathan; Lucas Braga e Tcharlles. Técnico: Elano.

OESTE - Caíque; Eder Sciola, Sidimar, Lídio (Bruno Bispo) e Salomão; Betinho (Tite), Mantuan e Fabrício Oya (João Paulo); Roberto (Marlon), Bruno Lopes (Kauã Jesus) e Bruno Paraíba. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Murilo Rangel aos 28 minutos do primeiro tempo; Lucas Braga, aos 16, e Bruno Paraíba, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois

CARTÕES AMARELOS - Elácio e Geovane (Inter de Limeira); João Paulo (Oeste)

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.