Em Itu, Palmeiras tenta evitar um clássico nas quartas Para não entrar em campo mais uma vez em clima de amistoso de luxo e ser surpreendido, como aconteceu contra o Sporting Cristal, o Palmeiras visitará neste domingo o Ituano, às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, com o objetivo de evitar o confronto com um grande rival logo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Para o time de Itu, uma derrota pode provocar a queda para a Série A2.