Em Itumbiara, Goiás sofre para ficar no empate com o Londrina por 1 a 1 Sem mostrar um bom futebol, o Goiás sofreu para buscar o empate por 1 a 1 com o Londrina, que atuou melhor e poderia ter deixado o campo com a vitória. Este jogo foi realizado no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO), nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o time goiano perdeu dois mandos de campo devido a brigas de sua torcida no jogo contra o Coritiba, no Brasileirão do ano passado. O Goiás fica com quatro pontos, contra um do rival paranaense.