Em jejum de gols, Cristiano Ronaldo luta para evitar recorde negativo na Juventus

Cristiano Ronaldo tem um desafio especial neste domingo, na partida contra o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano. Com a camisa da Juventus, o astro português tenta evitar atingir um jejum de quatro partidas sem balançar as redes por clube, algo que aconteceu pela última vez no começo de 2011.

O atacante foi titular contra Parma, Lazio e Chievo e ainda não conseguiu fazer gol com a camisa da Juventus. Caso também passe em branco contra o Sassuolo, completará quatro partidas de jejum, algo ocorrido pela última vez durante a temporada 2010/2011, quando iniciava seu estrelato com a camisa do Real Madrid.

Pelo time espanhol, ele passou em branco contra Espanyol, Levante, Lyon e Deportivo. No quinto jogo, entretanto, ele marcou três gols contra o Málaga e voltou a emplacar uma sequência de bola na rede.

Se for contar apenas jogos pelas ligas nacionais, Cristiano Ronaldo nunca passou mais de três jogos sem marcar gols pelo Real Madrid. A última vez foi com a camisa do Manchester United, na temporada 2008/09. O atacante foi contratado por R$ 450 milhões do Real Madrid, na principal negociação da última janela de transferências.