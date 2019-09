Em jejum há três jogos, São Paulo completa um mês sem gol de atacante

O último gol de um atacante do São Paulo completa um mês nesta terça-feira. No dia 10 de agosto, Alexandre Pato marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 no clássico contra o Santos, no Morumbi. De lá para cá, a equipe disputou cinco jogos e fez apenas dois gols, com Daniel Alves e Vitor Bueno.

O São Paulo passou em branco nas últimas três partidas. O equipe tem convivido com vários desfalques, principalmente no setor ofensivo. O meia Hernanes e os atacantes Toró e Pato atuaram pela última vez no clássico contra o Santos, enquanto o centroavante Pablo se lesionou na partida diante do Palmeiras, em 13 de julho.

O quarteto deve voltar a ficar à disposição para o jogo contra o CSA, no domingo, no Morumbi. No treino da última segunda-feira, eles participaram normalmente da atividade com os reservas em campo reduzido.

Sem marcar há quatro jogos, o São Paulo vem em uma sequência de duas derrotas e um empate. Os últimos resultados fizeram a equipe ficar a oito pontos do líder do Campeonato Brasileiro. O time está em quinto lugar na tabela, atrás de Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo.

O São Paulo continua a preparação para enfrentar o CSA ao longo desta semana, em treinos no CT da Barra Funda. Uma provável escalação para a partida tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Alexandre Pato (Everton) e Pablo (Raniel).