Em jejum no Santos, Cueva encara rival em que marcou duas vezes pelo São Paulo

Uma das opções para compor o setor ofensivo do Santos no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o Corinthians, Cueva ainda busca marcar o seu primeiro gol pelo clube. O adversário e o momento podem ser ideais para o meia peruano encerrar esse jejum pela equipe.

Afinal, o Santos é o segundo clube da carreira de Cueva no futebol brasileiro. No primeiro, o São Paulo, o meia fez dois gols no rival da capital, em clássicos disputados em 2016. No total, foram cinco partidas contra o rival, com uma vitória, três empates e uma derrota com a camisa tricolor.

"O importante é buscar a vitória, não importa quem irá marcar os gols. Queremos conquistar grandes coisas na temporada, e o próximo passo é nesta semifinal. O primeiro jogo será no campo deles, mas tenho certeza que faremos um bom trabalho lá", afirmou Cueva, ao site oficial do Santos.

O peruano está de volta ao Santos após defender a seleção nacional em dois amistosos: a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai e a derrota por 2 a 0 para El Salvador, ambos nos Estados Unidos. Os dois compromissos foram disputados no mesmo período em que o Santos encarou o Red Bull Brasil pelas quartas de final do Paulistão, avançando de fase.

Cueva marcou o único gol da seleção peruana nesses amistosos, encerrando um jejum pessoal, pois não ia às redes desde o empate por 2 a 2 do Krasnodar com o Rostov em 5 de dezembro, pela Copa da Rússia. Agora, então, está novamente à disposição do técnico Jorge Sampaoli.

"Contente de estar aqui novamente após servir minha seleção. Muito importante o que os nossos companheiros conseguiram com a classificação para a semifinal do Paulistão. Agora é trabalhar junto do grupo para seguir adiante na competição", afirmou o camisa 8.

Sampaoli, aliás, não revelou a escalação do Santos para o duelo deste domingo na Arena Corinthians, mas Cueva disputa uma vaga no setor ofensivo com Rodrygo e o venezuelano Soteldo. Até agora, ele participou de seis jogos pelo clube, incluindo o clássico da primeira fase do Paulistão com o Corinthians, que terminou empatado em 0 a 0, tendo entrado no intervalo do duelo em Itaquera. Agora, volta ao estádio em busca de uma vaga na decisão.