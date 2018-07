Em jogão, 'Corinthians B' tira Palmeiras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

SÃO CARLOS - Ainda não será desta vez que o Palmeiras encerrará o seu tabu de nunca ter vencido a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 (perdeu do Inter na decisão, em dezembro), o time alviverde foi eliminado da edição 2014 da Copinha ao ser derrotado por 4 a 3 pelo Flamengo de Guarulhos, em São Carlos, nesta terça-feira.

Desde 2010 o Flamengo é parceiro do Corinthians, que mantém toda a estrutura do clube de Guarulhos e repassa jogadores que não interessam à base alvinegra ou que não encontram espaço no Parque São Jorge. Na prática, é um time B corintiano. Até este ano, em nove participações, a equipe de Guarulhos nunca havia passado da primeira fase da Copa São Paulo. Em 2014, eliminou o Vitória na fase de grupos, em casa, e agora tirou o Palmeiras, que segue com sua sina.

Nesta terça-feira, a equipe alviverde abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo, com Chistopher. Carioca empatou, aos 16, mas logo Matheus Gonçalves fez bonita jogada para marcar 2 a 1 para o Palmeiras, aos 24. No lance seguinte, Carioca resolveu de novo e empatou. Na segunda etapa, Guaxupé, aos 16, virou o placar. Com o Palmeiras no ataque, Fabricio Mamão marcou o quarto, aos 24. No minuto seguinte, Erik descontou.

LUSA

Em Ilhabela, a Portuguesa foi outro time favorito a ser eliminado ao ser derrotado pelo Grêmio Osasco, por 2 a 0. O time da Grande São Paulo agora pega o vencedor de Santos x Kashiwa Reysol. O Flamengo-SP, por sua vez, encara o Atlético-MG.