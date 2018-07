Em jogo adiado, Athletic Bilbao vence na Liga Europa Atual vice-campeão, mas já eliminado com antecipação na edição desta temporada, o Athletic Bilbao conseguiu nesta quarta-feira a sua primeira vitória na Liga Europa. Em jogo adiado pela quinta rodada do Grupo I, o time espanhol viajou até Israel e derrotou o Kiryat Shmona por 2 a 0. Os gols foram marcados por Llorente, aos 34 minutos do primeiro tempo, e por Toquero, aos 31 da segunda etapa.