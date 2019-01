Em jogo adiado do Francês, Bordeaux vence Angers com golaço no fim

Em jogo adiado de dezembro, o Bordeaux exibiu reação no Campeonato Francês ao derrotar nesta terça-feira o Angers por 2 a 1. O gol da vitória saiu nos instantes finais, em grande jogada individual do atacante Yann Karamoh, de apenas 20 anos. A partida estava agendada inicialmente para dezembro, mas acabou sendo adiado em razão dos protestos dos "coletes amarelos" pelas principais cidades francesas.

O duelo foi marcado pelo belo gol de Karamoh, da Costa do Marfim. O atacante, que pertence ao Inter de Milão mas está emprestado ao time francês, recebeu a bola antes do meio-campo e partiu com ela dominada pela intermediária, deixando dois marcadores para trás antes de finalizar de fora da área. A bola acertou o pé da trave antes de morrer no fundo das redes, aos 47 minutos da etapa final.

Mais cedo, ainda no primeiro tempo, o atacante nigeriano Samuel Kalu abriu o placar, em favor do Bordeaux, aos 31 minutos. No segundo tempo, aos 19 minutos, o meia croata Mateo Pavlovic empatou o duelo. Antes do golaço de Karamoh, Jeff Reine-Adelaide desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Angers. O goleiro Benoit Costil fez a defesa da penalidade, marcada após consulta ao árbitro de vídeo.

Apesar do triunfo, o Bordeaux segue na parte intermediária da tabela, com 25 pontos, na 11ª colocação. Já o Angers é o 15º, com 20 pontos, perto da zona de rebaixamento.